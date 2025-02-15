Антон Смольский выиграл спринт на Кубке сильнейших

В белорусских Раубичах 15 февраля стартовал Кубок сильнейших биатлонистов — новых союзных соревнований, участие в которых примут представители Беларуси и России. Поскольку биатлонисты из обеих стран лишены права участвовать в чемпионатах мира и кубковых этапах, они создали аналог.