Антон Смольский выиграл спринт на Кубке сильнейших

Вторая гонка дня в рамках соревнований спортсменов из Беларуси и РФ состоялась в субботу, 15 февраля. На старт вышли 42 биатлониста, восемь из которых представляли республику.
Смольский 10-километровую дистанцию прошел за 24 минуты и 34 секунды, не сделав на двух огневых рубежах ни одного промаха.
Вторым к финишу пришел российский спортсмен Савелий Коновалов (+48.9, без промахов), третьим — белорус Илья Авсеенко (+59.8, 1 промах).
В десятку лучших вошли еще два белорусских биатлониста — Степан Данилов занял 8-е место (+1:26.3, 1 промах), Максим Воробей — 9-е (+1:27.6, 2 промаха).
Ранее в субботу после женского спринта на пьедестал поднялась супруга Смольского Динара, которая в гонке стала второй.
Кубок сильнейших
В белорусских Раубичах 15 февраля стартовал Кубок сильнейших биатлонистов — новых союзных соревнований, участие в которых примут представители Беларуси и России. Поскольку биатлонисты из обеих стран лишены права участвовать в чемпионатах мира и кубковых этапах, они создали аналог.
Программа Кубка практически идентична чемпионату мира, единственное отличие — в белорусско-российских соревнованиях не будет классических эстафет.
От Беларуси на турнире выступят лидеры национальный команды Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Максим Воробей и другие. Россию представят такие звезды биатлона, как Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие.
На воскресенье, 16 февраля, на Кубке запланированы гонки преследования. На следующей неделе состоятся индивидуальные гонки, сингл-микст, смешанная эстафета и масс-старты.