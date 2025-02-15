Эксперт Бусарев: челябинский метеорит оказался неожиданным из-за Солнца

15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI веках. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек, из них 324 ребенка.