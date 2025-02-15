Эксперт Бусарев: челябинский метеорит оказался неожиданным из-за Солнца

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Наземные оптические телескопы не смогли обнаружить приближавшийся к Земле Челябинский метеорит из-за того, что он двигался под малым углом к земной поверхности, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (ГАИШ МГУ) Владимир Бусарев.
Падение Челябинского метеорита произошло двенадцать лет назад, 15 февраля 2013 года.
«Вход в атмосферу Земли этого небесного тела произошел рано утром. Наземные оптические телескопы предназначены для наблюдений за небесными объектами в темное время суток и не могут применяться в дневное время, тем более [при наблюдении за объектами] рядом с Солнцем. Здесь оба эти фактора совпали», — сказал Бусарев, комментируя причины, помешавшие своевременно предсказать это событие.
Говоря о возможностях усиления защиты Земли от астероидной опасности, ученый напомнил о том, что в Институте астрономии РАН разрабатывается проект создания космического аппарата, который бы находился между нашей планетой и Солнцем для отслеживания объектов, недоступных для наблюдения с помощью наземных оптических телескопов.
«Этот проект и другие перспективные предложения будут обсуждаться на конференции “Околоземная астрономия 2025”, которую в начале июня организуют Институт астрономии РАН и Институт космических исследований РАН», — отметил ученый.
15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI веках. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек, из них 324 ребенка.