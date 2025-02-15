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Синоптики предсказали потенциально опасную погоду в Челябинской области 16 февраля

Синоптики предсказали потенциально опасную погоду в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 60% 768 мм рт. ст. +2°

Гидрометцентр страны объявил в регионе на завтра с 8 до 20 часов желтый код опасности.

Прогнозируется ветер южной четверти: предстоящей ночью его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с, днем в воскресенье — 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.

Что касается характеристики погоды, то 16 февраля ночью преимущественно без осадков, днем — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, кое-где образуются метели. Температура воздуха ночью в воскресенье минус 11−16, при прояснении — до 21, днем — минус 2−7 градусов.

Непосредственно в Челябинске 16 февраля ночью без осадков и минус 14−16, днем — слабый снег и минус 3−5, ветер юго-восточный, южный: ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с, порывы до 15 м/с.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.