С 24 февраля в Волгоградской области будут штрафовать за съемку беспилотников

«Нельзя забывать, что против России ведется еще и масштабная информационная война, цель которой — запугать наш народ, посеять панику. В этих условиях нам всем нужно быть предельно бдительными, внимательными, доверять только проверенной информации, которую оперативно и в достаточном объеме предоставляют органы власти. Необходимо понимать, что недостоверные сведения, фото- и видеофиксация данных о стратегически важных объектах инфраструктуры жизнеобеспечения, попадающие в публичное пространство, способны нанести серьезный ущерб жизни и здоровью наших граждан, промышленному и энергетическому комплексу региона» — пояснил он решение парламентариев.