С 24 февраля в Волгоградской области будут штрафовать за съемку беспилотников

Напомним, что цензуру и штрафы за съемку беспилотников и распространение информации о последствиях и налетов в регионе ввели 6 февраля после массированной атаки БПЛА в ночь со 2 на 3 февраля.
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение о введении дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности населения и территории региона. Речь шла о запрете фотографировать и снимать на видео применение и последствия применения БПЛА, работу системы ПВО и прочее. Тогда же озвучили и максимальные штрафы — до 100 тысяч рублей.
Региональные парламентарии поддержали эту инициативу и в свою очередь предложили ужесточить меры ответственности. 13 февраля Волгоградская областная Дума сразу в двух чтениях приняла соответствующий закон, в котором размер административного штрафа для граждан составит от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30000 до 50000 рублей и для юридических лиц — от 300000 до 1 млн рублей.
Усиление административной ответственности председатель областной Думы Александр Блошкин назвал «абсолютно правильной дополнительной мерой защиты населения».
«Нельзя забывать, что против России ведется еще и масштабная информационная война, цель которой — запугать наш народ, посеять панику. В этих условиях нам всем нужно быть предельно бдительными, внимательными, доверять только проверенной информации, которую оперативно и в достаточном объеме предоставляют органы власти. Необходимо понимать, что недостоверные сведения, фото- и видеофиксация данных о стратегически важных объектах инфраструктуры жизнеобеспечения, попадающие в публичное пространство, способны нанести серьезный ущерб жизни и здоровью наших граждан, промышленному и энергетическому комплексу региона» — пояснил он решение парламентариев.
И уже на следующий день, 14 февраля, принятые депутатами поправки в кодекс административной ответственности Волгоградской области, подписаны исполняющим обязанности губернатора Евгением Харичкиным. Вступить в силу документ должен по истечении 10 дней со дня официального опубликования, то есть 24 февраля.