Самолет Саратов — Минеральные Воды не запланировано сел в Самаре

А накануне, 14 февраля, экипаж самолета Самара — Москва (Шереметьево) заметил на радаре фантомные метки. Об этом сообщили диспетчеру, но тот никаких неопознанных меток не увидел. На тот момент в той зоне других воздушных судов не было.