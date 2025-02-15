Самолет Саратов — Минеральные Воды не запланировано сел в Самаре

В субботу, 15 февраля 2025 года, в Самаре совершил незапланированную посадку самолет Саратов — Минеральные Воды. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Авиаинцидент».
«В 3:55 (мск) 15 февраля экипаж самолета принял решение об уходе на незапланированный аэродром Самара из-за ограничений на воздушные полеты в зоне Ростовского регионального диспетчерского центра», — говорится в сообщении.
Сигнал о бедствии борт не подавал.
А накануне, 14 февраля, экипаж самолета Самара — Москва (Шереметьево) заметил на радаре фантомные метки. Об этом сообщили диспетчеру, но тот никаких неопознанных меток не увидел. На тот момент в той зоне других воздушных судов не было.