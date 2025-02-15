Мэр Краснодара посоветовал оставаться дома в непогоду

В Краснодаре усилился ветер, порывы могут достигать 25 м/c. Мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал оставаться дома в непогоду.
«Дорогие краснодарцы и гости кубанской столицы, будьте осторожны! Лучше оставайтесь дома с семьей», — написал Наумов в телеграм-канале.
Штормовое предупреждение будет действовать в ближайшие три дня. С 16 февраля начнутся осадки в виде ливня, дождя со снегом. А ночью температура опустится до минусовых отметок.
«Все службы города готовы к непогоде. Сегодня с 9 вечера техника начнет дежурство на путепроводах и улицах Краснодара. Наготове 80 техсредств: комбинированные машины, грейдеры, погрузчики и самосвалы», — добавил глава Краснодара.
В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что из Европы на Кубань надвигается суровая зима.