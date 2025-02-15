Мэр Краснодара посоветовал оставаться дома в непогоду

В Краснодаре усилился ветер, порывы могут достигать 25 м/c. Мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал оставаться дома в непогоду.

«Дорогие краснодарцы и гости кубанской столицы, будьте осторожны! Лучше оставайтесь дома с семьей», — написал Наумов в телеграм-канале.

Штормовое предупреждение будет действовать в ближайшие три дня. С 16 февраля начнутся осадки в виде ливня, дождя со снегом. А ночью температура опустится до минусовых отметок.