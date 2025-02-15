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Мать и четверо детей отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе

Семья из пяти человек отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Могилевской области рассказали о том, что 15 февраля от отравления угарным газом пострадала семья из пяти человек.

14 февраля семья — мать и четверо детей — приехала на выходные в дачный дом в агрогородке Ходосы, что в Мстиславском районе.

«Вечером протопили печь и легли спать. Утром 15 февраля почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь», — сообщили подробности в МЧС.

В итоге медики с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы мать (1980 г. р.) и четверых ее детей (2006, 2008, 2013 и 2016 г.р.). Состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести.

Помощь спасателей не понадобилась. Предварительная причина произошедшего — преждевременное закрытие задвижки дымохода.

Ранее мы писали, что спасатели сняли мать и ребенка с балкона горящей квартиры на 7-м этаже в Пинске.

Еще рассказали, что минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.

Кроме того, под Хойниками милиционеры застрелили волка, который забрался в деревню и убивал собак: «Люди боялись выходить на улицу».

Также мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.