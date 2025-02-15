ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами

Госавтоинспекция дала ответ на то, что минчане у дома по Лынькова, 9 своеобразно стали бронировать для себя парковочные места.
«В сети Интернет распространилась информация о том, что жители двора по адресу Лынькова, 9 начали бронировать места на парковке, используя подручные средства, такие как кирпичи и ведра», — сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пояснили, что контролируют ситуацию в этом дворе для «предотвращения правонарушений и привлечения виновных к ответственности».
Там напомнили, что загромождение автомобильных дорог влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин (базовая величина — 42 рубля).
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