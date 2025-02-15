В Крыму дорожные подрядчики попали в «черный список» за плохой ремонт

«Закрывать глаза на подобные факты и прикрывать сотрудников, которые ставят свои подписи на актах выполненных работ, не вижу смысла. В таких случаях лично буду инициировать проверку надзорных органов. А подрядчиков, допустивших это, заносим в черные списки и больше работать на территории нашего города они не будут», — заверил он.