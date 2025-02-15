Номинированный на «Оскар» мультфильм «Мемуары улитки» выйдет в России 27 февраля

Латвийский «Поток» — очевидный фаворит «оскаровской» гонки. Хотя бы потому, что это третий мультик в истории, одновременно получивший номинацию в категории «Лучший международный фильм». Совершенно заслуженно: проникновенная бездиалоговая притча о милом котике и других животных, которые оказываются в одной лодке во время всемирного потопа, действительно оборачивается высказыванием сильным и всеобъемлющим. А параллельно работает на все сто и в качестве жесткого сурвайвал-триллера, где всю дорогу толком не продохнуть: на долю зверюшек выпадает кошмарное количество испытаний, так что еще чуть-чуть — и авторов придется обвинять в излишней манипулятивности. При всей напряженности, однако, «Поток» в конечном счете дарит странное чувство умиротворения: приятно думать, что без нас на планете, возможно, останется какая-то жизнь. Отдельное удовольствие — твиттер Гинтса Зилбалодиса. Там режиссер подробно рассказывает о процессе работы над картиной, раскрывает заложенные в «Поток» смыслы и объясняет свои художественные решения. Вроде замены (не самого впечатляющего) голоса настоящей капибары на крики детеныша верблюда. Магия кино!