Парк Победы в Нижнем Новгороде ждут изменения к 9 мая

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
В парке пройдет крупное представление «Повесть Победы», которое включает в себя патриотический концерт-спектакль на открытом воздухе, а также интерактивные зоны с элементами исторической реконструкции, инсталляциями и медиафотозонами.
К 80-летию победы планируются изменения в парке. В частности, была дана задача обновить экспозицию уникального музея Победы и внедрить новые навигационные элементы по всему парку. У военной техники на улице появятся новые информационные таблички с детальной информацией о представленных образцах. Контроль за состоянием самой техники останется в фокусе внимания.
Кроме того, местами будут отремонтированы пешеходные дорожки, а старые малые архитектурные формы по необходимости будут заменены.
Ожидается, что во время главного праздника парк сможет принять около 50 тысяч посетителей.