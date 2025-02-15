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Парк Победы в Нижнем Новгороде ждут изменения к 9 мая

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил одну из ключевых локаций, где будет отмечаться праздник 9 Мая — парк Победы.

Источник: Юрий Шалабаев

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

В парке пройдет крупное представление «Повесть Победы», которое включает в себя патриотический концерт-спектакль на открытом воздухе, а также интерактивные зоны с элементами исторической реконструкции, инсталляциями и медиафотозонами.

К 80-летию победы планируются изменения в парке. В частности, была дана задача обновить экспозицию уникального музея Победы и внедрить новые навигационные элементы по всему парку. У военной техники на улице появятся новые информационные таблички с детальной информацией о представленных образцах. Контроль за состоянием самой техники останется в фокусе внимания.

Кроме того, местами будут отремонтированы пешеходные дорожки, а старые малые архитектурные формы по необходимости будут заменены.

Ожидается, что во время главного праздника парк сможет принять около 50 тысяч посетителей.