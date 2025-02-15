Парк Победы в Нижнем Новгороде ждут изменения к 9 мая

К 80-летию победы планируются изменения в парке. В частности, была дана задача обновить экспозицию уникального музея Победы и внедрить новые навигационные элементы по всему парку. У военной техники на улице появятся новые информационные таблички с детальной информацией о представленных образцах. Контроль за состоянием самой техники останется в фокусе внимания.