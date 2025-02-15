В Калининграде отметили годовщину вывода войск из Афганистана

В Калининграде в парке «Юность» у мемориала «Скорбящие родители» провели митинг в 36-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Алексей Беспрозванных, поблагодарил ветеранов боевых действий за их мужество и героизм. Глава региона призвал молодежь изучать историю, помнить героев и равняться на ветеранов.
Состоялось возложение цветов к монументу.
Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области существует с 1988 года. Сегодня в состав ее входят 30 общественных ветеранских организаций Калининградской области и более 2400 членов организации.