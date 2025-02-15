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В Калининграде отметили годовщину вывода войск из Афганистана

Митинг провели в парке «Юность».

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде в парке «Юность» у мемориала «Скорбящие родители» провели митинг в 36-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Алексей Беспрозванных, поблагодарил ветеранов боевых действий за их мужество и героизм. Глава региона призвал молодежь изучать историю, помнить героев и равняться на ветеранов.

Состоялось возложение цветов к монументу.

Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области существует с 1988 года. Сегодня в состав ее входят 30 общественных ветеранских организаций Калининградской области и более 2400 членов организации.

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