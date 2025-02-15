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Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 16 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на данные РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 56% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Nur.kz

По данным «Казгидромет», 16 февраля в Туркестанской области ожидаются дождь, снег, гололед и туман. В Шымкенте также ожидаются осадки (дождь, снег).

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

В воскресенье в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед, метель.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается снег, низовая метель, днем на западе области небольшой снег, низовая метель. Завтра Атырауской области ожидаются снег и дождь.

В области Ұлытау прогнозируют небольшой снег, низовую метель, днем на дорогах возможна гололедица. В Кызылординской области ожидается туман. 16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра может достигать 15−20 метров в секунду.