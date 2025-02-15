Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

По данным «Казгидромет», 16 февраля в Туркестанской области ожидаются дождь, снег, гололед и туман. В Шымкенте также ожидаются осадки (дождь, снег).
На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.
В воскресенье в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед, метель.
На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается снег, низовая метель, днем на западе области небольшой снег, низовая метель. Завтра Атырауской области ожидаются снег и дождь.
В области Ұлытау прогнозируют небольшой снег, низовую метель, днем на дорогах возможна гололедица. В Кызылординской области ожидается туман. 16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра может достигать 15−20 метров в секунду.