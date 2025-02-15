Дождь, снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В области Ұлытау прогнозируют небольшой снег, низовую метель, днем на дорогах возможна гололедица. В Кызылординской области ожидается туман. 16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, скорость ветра может достигать 15−20 метров в секунду.