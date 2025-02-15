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Сильные ветра и осадки прогнозируют в Башкирии

В Башкирии ожидаются метели с ветром до 22 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 16 февраля, в Башкирии ожидаются сильные ветра и осадки. Об этом рассказали синоптики республики.

Метеорологи прогнозируют в последний день текущей недели облачную погоду. Ночью будут небольшие снегопады, местами — умеренные, на северо-западе — сильные. В некоторых районах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица.

Будет южный, юго-западный ветер до 9−14 метров в секунду, местами — порывы до 17−22 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит −7,-12°, днем потеплеет до −1,-6°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за осадков видимость ухудшится до 500 и менее метров.

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