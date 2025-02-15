Сильные ветра и осадки прогнозируют в Башкирии

Метеорологи прогнозируют в последний день текущей недели облачную погоду. Ночью будут небольшие снегопады, местами — умеренные, на северо-западе — сильные. В некоторых районах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица.