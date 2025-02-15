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В Челябинске открылся фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

Фестиваль исторической реконструкции в Челябинске пройдет 15 и 16 февраля.

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области

15 и 16 февраля в Челябинске проходит II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В течение двух дней гости смогут окунуться в эпоху древних цивилизаций, увидеть реконструкцию городища, принять участие в мастер-классах и узнать больше о культуре Южного Урала.

— Мы зажигаем зимнее солнце Аркаима! Фестиваль, который уже второй раз проводится в Челябинской области, становится доброй традицией. — отметил губернатор Алексей Текслер, — уверен, что традиция зажигать зимнее солнце Аркаима здесь, в Челябинске, и проводить такой замечательный фестиваль, будет жить теперь всегда в нашем регионе".

На фестивале представлены ремесленные мастерские, интерактивные зоны и реконструкция первой в мире колесницы. Гостей ждут выступления ансамбля танца «Урал», группы Autentika, мастер-классы по изготовлению древних артефактов и уникальные экспозиции.

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