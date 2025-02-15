В Челябинске открылся фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

— Мы зажигаем зимнее солнце Аркаима! Фестиваль, который уже второй раз проводится в Челябинской области, становится доброй традицией. — отметил губернатор Алексей Текслер, — уверен, что традиция зажигать зимнее солнце Аркаима здесь, в Челябинске, и проводить такой замечательный фестиваль, будет жить теперь всегда в нашем регионе".