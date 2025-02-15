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В Судаке открыли мемориал воинам-интернационалистам

В Судаке открыли мемориал воинам-интернационалистам, сообщил мэр города Кирилл Чебышев.

Источник: Телеграм-канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева / Социальные сети

Торжественное открытие «Мемориала славы» приурочили ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, родственники военнослужащих, члены различных организаций, представители общественности и власти.

Как рассказал в своем официальном Телеграм-канале глава администрации Судака Кирилл Чебышев, новый объект является важным символом памяти и уважения к тем, кто с оружием в руках защищал интересы нашей страны в разных уголках мира.

«Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах. Мемориал славы предоставляет людям место для размышлений и почтения, где каждый сможет выразить свою благодарность и вспомнить о подвиге защитников», — написал Кирилл Чебышев.

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