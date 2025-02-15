В Судаке открыли мемориал воинам-интернационалистам

«Мы знаем, что все наши герои сделали неоценимый вклад в историю и безопасность нашей страны. Мы высоко ценим мужество и героизм наших защитников. Уверен, что память о них будет жить вечно в наших с вами сердцах. Мемориал славы предоставляет людям место для размышлений и почтения, где каждый сможет выразить свою благодарность и вспомнить о подвиге защитников», — написал Кирилл Чебышев.