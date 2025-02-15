Ледяной шторм разрушил центральный пляж в Таганроге

В Таганроге Ростовской области погода оставляет желать лучшего. Из-за нагонных явлений ледяные глыбы, сковавшие залив, вышли на берег. В результате оказалась повреждена инфраструктура центрального пляжа. Куски льда сломали лавки, лежаки и душевую кабину.
— Специалисты прогнозируют продолжение неблагоприятной погоды. Восстановление пляжной инфраструктуры планируется провести сразу при наступлении благоприятных погодных условий, — сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.
Местным жителям рекомендуют не выходить на лед залива.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что из-за непогоды коммунальные службы перешли на повышенный режим готовности.