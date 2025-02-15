Челябинский метеорит может оказаться не самой крупной частью потока небесных тел

«Не стоит ли нам опасаться, что это может быть не единичное событие, и что через несколько лет оно может повториться? Вполне возможно, что это тело принадлежало метеорному потоку, обнаруженному советским ученым Терентьевой в 1966 году. Это не очень хорошо. Скорее всего, на этой орбите есть еще тела. И мы не знаем, было ли челябинское тело самым крупным или есть еще крупнее», — сказал Еленин.