Челябинский метеорит может оказаться не самой крупной частью потока небесных тел

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Небесное тело, 12 лет назад вошедшее в земную атмосферу над Челябинской областью, может быть частью метеорного потока, в котором есть и более крупные элементы. Об этом сообщил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.
В годовщину падения Челябинского метеорита Еленин, открывший шесть комет и более 100 астероидов, выступает с лекцией об этом событии в павильоне «Космос» на ВДНХ в рамках проекта «Межзвездные странники». Он отметил, что при изучении явления ученые задались вопросом, было ли это небесное тело единичным или частью какого-либо метеорного потока, пересекающего орбиту Земли.
«Не стоит ли нам опасаться, что это может быть не единичное событие, и что через несколько лет оно может повториться? Вполне возможно, что это тело принадлежало метеорному потоку, обнаруженному советским ученым Терентьевой в 1966 году. Это не очень хорошо. Скорее всего, на этой орбите есть еще тела. И мы не знаем, было ли челябинское тело самым крупным или есть еще крупнее», — сказал Еленин.
Указанный метеорный поток астроном описал как слабый, в связи с чем его нельзя наблюдать в оптические телескопы. «Его можно обнаружить только по радионаблюдениям», — добавил ученый.
12 лет назад, 15 февраля 2013 года, крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1,613 тыс. человек, из них 324 ребенка.