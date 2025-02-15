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Челябинский метеорит может оказаться не самой крупной частью потока небесных тел

Научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин сообщил, что при изучении явления ученые задались вопросом, было ли это небесное тело единичным или частью какого-либо метеорного потока, пересекающего орбиту Земли.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Небесное тело, 12 лет назад вошедшее в земную атмосферу над Челябинской областью, может быть частью метеорного потока, в котором есть и более крупные элементы. Об этом сообщил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

В годовщину падения Челябинского метеорита Еленин, открывший шесть комет и более 100 астероидов, выступает с лекцией об этом событии в павильоне «Космос» на ВДНХ в рамках проекта «Межзвездные странники». Он отметил, что при изучении явления ученые задались вопросом, было ли это небесное тело единичным или частью какого-либо метеорного потока, пересекающего орбиту Земли.

«Не стоит ли нам опасаться, что это может быть не единичное событие, и что через несколько лет оно может повториться? Вполне возможно, что это тело принадлежало метеорному потоку, обнаруженному советским ученым Терентьевой в 1966 году. Это не очень хорошо. Скорее всего, на этой орбите есть еще тела. И мы не знаем, было ли челябинское тело самым крупным или есть еще крупнее», — сказал Еленин.

Указанный метеорный поток астроном описал как слабый, в связи с чем его нельзя наблюдать в оптические телескопы. «Его можно обнаружить только по радионаблюдениям», — добавил ученый.

12 лет назад, 15 февраля 2013 года, крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1,613 тыс. человек, из них 324 ребенка.