В Челябинске УК заплатит 2,4 млн родителям, чей сын погиб от удара током

За гибель сына родители потребовали выплатить им по два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу каждого из них. По решению Тракторозаводского райсуда в пользу матери взыскали 1,3 миллиона, а в пользу отца — 1,1 миллион рублей.