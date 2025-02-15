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В Челябинске УК заплатит 2,4 млн родителям, чей сын погиб от удара током

С оголенными жилами кабеля ребенок соприкоснулся во дворе жилого дома.

Источник: pxhere.com

Челябинская управляющая компания ООО «Агентство Вертикаль» выплатит 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда родителям 11-летнего мальчика, погибшего от удара током. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась в 2021 году. Ребенок гулял во дворе дома № 32 по улице Марченко, задел провод и получил смертельный удар током.

Суд приговорил энергетика «Агентства Вертикаль» к ограничению свободы по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Обсуждая новость в соцсетях, челябинцы отметили мягкость приговора.

За гибель сына родители потребовали выплатить им по два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу каждого из них. По решению Тракторозаводского райсуда в пользу матери взыскали 1,3 миллиона, а в пользу отца — 1,1 миллион рублей.

Управляющая компания пыталась оспорить размер компенсации в апелляционном порядке. Прокурор заключил, что решение суда законно. Жалобу не удовлетворили.