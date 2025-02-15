Президент России удостоил награды жительницу Башкирии

Напомним, недавно стало известно, что президент России Владимир Путин назначил в Башкирии трех новых судей Арбитражного суда республики. В честь этого в региональном Арбитражном суде прошла торжественная церемония, в которой по поручению полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.