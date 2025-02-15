Президент России удостоил награды жительницу Башкирии

Президент России Владимир Путин удостоил награды жительницу Башкирии. Соответствующее распоряжение, подписанное 13 февраля главой государства, было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что ведущий специалист по охране труда Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «Российские железные дороги» Наталья Марцева была удостоена благодарности от президента.
Напомним, недавно стало известно, что президент России Владимир Путин назначил в Башкирии трех новых судей Арбитражного суда республики. В честь этого в региональном Арбитражном суде прошла торжественная церемония, в которой по поручению полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов.