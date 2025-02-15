«Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными». Синоптик Рябов рассказал, как встрепенулась зима

В начале предстоящей недели атмосферные фронты с северо-запада Европы обусловят в Беларуси морозную погоду, время от времени будет идти небольшой снег. Ночью и утром не исключены небольшие туманы, возможна гололедица. Высокая влажность воздуха до 80%, а также северный и северо-западный ветер создадут ощущение большего мороза, чем на термометре. Температура в понедельник 17 февраля будет колебаться ночью от −9 до −15 градусов Цельсия, во вторник, 18 февраля, ночные температуры будут на несколько градусов выше. Днем в понедельник от −2 до −7 градусов Цельсия, во вторник от −1 до −6 градусов Цельсия.