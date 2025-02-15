Губернатор Беглов вручил медали ветеранам и блокадникам Кировского района

В ходе рабочей поездки в Кировский район глава Петербурга посетил музей «Анна Ахматова. Серебряный век» на Автовской улице. Александр Беглов встретился с жителями блокадного Ленинграда и участниками специальной военной операции, проживающими в этом районе. Он вручил блокадникам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Ветераны СВО получили памятный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга».
«В годы войны в Кировском районе проходил передний рубеж обороны Ленинграда, шли тяжелые бои. Улицы района носят имена героев Великой Отечественной войны. Символично, что сегодня здесь собрались сразу три поколения. Наши уважаемые блокадники детьми пережили страшные годы и доказали, что стойкость и мужество сильнее любых испытаний. Участники специальной военной операции встали на защиту Родины в наши дни. И наконец я обращаюсь к ребятам — воспитанникам литературно-патриотического центра музея. Сегодня с вами в зале удивительные люди. Пользуйтесь возможностью поговорить с ними. Уверен, именно такое общение — лучший урок истории, урок настоящей жизни», — обратился Александр Беглов к участникам встречи.
Глава Северной столицы посмотрел экспозицию музея, которая освещает периоды русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, блокады Ленинграда, послевоенного восстановления страны, а также творчество Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Александра Блока и других видных деятелей отечественной культуры начала ХХ века.
В 1978 году этот музей стал первой в стране экспозицией, посвященной творчеству Анны Ахматовой и культуре «серебряного века». В 2024 году город выделил средства для ремонта музейных помещений. Было закуплено современное экспозиционное оборудование и оснащение для концертного зала.
"Конечно, сейчас музей преобразован и изменен, и внешне, и внутренне. Внешне — это ремонт, который был сделан в ушедшем 2024 году. Мы сердечно благодарим и Кировский район, и Санкт-Петербург. И внутренне — это, конечно же, та концепция, которая сейчас лежит в основе нашей экспозиции и всей работы музея. Безусловно, наши экспозиционные пространства стали современными, они изменились, стали более светлыми и удобными для наших посетителей.
В том числе мы активные участники проекта «Серебряный возраст». Сейчас наш музей удобно посещать как детям и юношеству, так и пожилым людям. Наш музей также организован для посещения людьми с ограниченными возможностями. И ремонт позволил нам реализовать пространство таким образом, чтобы оно было комфортно и интересно всем гостям города и нашим дорогим петербуржцам", — отметила директор музея Светлана Пшеничная.
Губернатор подчеркнул, что пример представителей творческой интеллигенции, остававшихся со своей страной в трудные времена войн и революций, крайне востребован сейчас. Через погружение в яркую эпоху «серебряного века» музей воспитывает настоящих патриотов России и Петербурга.