Губернатор Беглов вручил медали ветеранам и блокадникам Кировского района

"Конечно, сейчас музей преобразован и изменен, и внешне, и внутренне. Внешне — это ремонт, который был сделан в ушедшем 2024 году. Мы сердечно благодарим и Кировский район, и Санкт-Петербург. И внутренне — это, конечно же, та концепция, которая сейчас лежит в основе нашей экспозиции и всей работы музея. Безусловно, наши экспозиционные пространства стали современными, они изменились, стали более светлыми и удобными для наших посетителей.