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Какой будет погода в Казахстане 16 февраля

АЛМАТЫ, 15 фев — Sputnik. Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории страны, обусловят неустойчивый характер погоды, предупреждают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 60% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Акимат Астаны

На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется — усиление ветра, туман, на юге, западе — гололед.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Днем гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.

Алматы: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 0−2 мороза.

Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 2−4 тепла.