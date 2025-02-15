Какой будет погода в Казахстане 16 февраля

На большей части республики ожидается снег с метелью, на западе, юго-западе, юге осадки (дождь, снег). По республике прогнозируется — усиление ветра, туман, на юге, западе — гололед.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Днем гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
Алматы: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 0−2 мороза.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 2−4 тепла.