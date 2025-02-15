От 480 тыс. рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

Через месяц, 17 марта, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах принимают через электронную площадку «ГИС Торги».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 480 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Lada Granta 2021 года выпуска — начальная цена лота составляет 790 тысяч рублей;
— Honda Civic 2008 — 460 тысяч рублей;
— Kia Rio 2017 — 970 тысяч рублей;
— Hyundai Solaris 2015 — 790 тысяч рублей;
— Renault Sundero 2016 — 543 тысячи рублей;
— Renault Logan 2019 — 480 тысяч рублей;
— Lada Priora 2017 — 600 тысяч рублей;
— Mazda 3 2007 — 550 тысяч рублей;
— Lada Vesta 2016 — 670 тысяч рублей;
— Renault Duster 2012 — 720 тысяч рублей;
— Mitsubishi Pajero 2008 — 970 тысяч рублей;
— Renault Duster 2017 — 860 тысяч рублей.
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