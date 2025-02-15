Проект модернизации ростовского трамвая будет пересмотрен

— Ростовская область обладает большим промышленным потенциалом. У нас есть главное: у нас есть люди, которые привыкли работать, у нас есть вузы, которые готовят таких людей, у нас есть правильное месторасположение, которое имеет огромное значение для производств, — сказал Юрий Слюсарь.