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Проект модернизации ростовского трамвая будет пересмотрен

Московских специалистов привлекли к разработке проекта трамвая.
Источник: Комсомольская правда

В донской столице в субботу, 15 февраля, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пообщался с руководителями ведущих СМИ региона. Это первая встреча главы области с представителями прессы. Во время диалога Юрий Слюсарь обсудил с присутствующими в зале перспективы развития региона.

— Ростовская область обладает большим промышленным потенциалом. У нас есть главное: у нас есть люди, которые привыкли работать, у нас есть вузы, которые готовят таких людей, у нас есть правильное месторасположение, которое имеет огромное значение для производств, — сказал Юрий Слюсарь.

Также глава области прокомментировал проект строительства ростовского трамвая. По его словам, его необходимо модернизировать. Над новой концепцией работают специалисты, в том числе и московские.