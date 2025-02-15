Дочь лишилась папы: в Башкирии прошли похороны 46-летнего мужчины

— У него было много друзей и знакомых. Он всегда был готов прийти на помощь. По характеру неконфликтный, в любой компании он быстро находил общий язык. Выражаем самые искренние соболезнования сестре, дочери, всем родным и близким Алексея Ильича, — заявили в администрации Белорецкого района.