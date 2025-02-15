Дочь лишилась папы: в Башкирии прошли похороны 46-летнего мужчины

Сегодня, 15 февраля, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Алексеем Климовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Ильич родился в 1978 году в селе Узян. Учился в местной средней школе, отучился на тракториста в филиале Бурзянского СПТУ. Прошел «срочку» в Свердловской области в танковых войсках. После армии работал в разных частных организациях разнорабочим.
В минувшем октябре Алексей Климов подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился добровольцем в зону СВО, где служил в штурмовой роте. Мужчины не стало 3 декабря.
Алексея Ильича родные и близкие вспоминают как человека слова и чести, с большим добрым сердцем, трудолюбивого, общительного и доброжелательного.
— У него было много друзей и знакомых. Он всегда был готов прийти на помощь. По характеру неконфликтный, в любой компании он быстро находил общий язык. Выражаем самые искренние соболезнования сестре, дочери, всем родным и близким Алексея Ильича, — заявили в администрации Белорецкого района.
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