Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь лишилась папы: в Башкирии прошли похороны 46-летнего мужчины

В зоне СВО погиб контрактник из Башкирии Алексей Климов.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 февраля, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Алексеем Климовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Алексей Ильич родился в 1978 году в селе Узян. Учился в местной средней школе, отучился на тракториста в филиале Бурзянского СПТУ. Прошел «срочку» в Свердловской области в танковых войсках. После армии работал в разных частных организациях разнорабочим.

В минувшем октябре Алексей Климов подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился добровольцем в зону СВО, где служил в штурмовой роте. Мужчины не стало 3 декабря.

Алексея Ильича родные и близкие вспоминают как человека слова и чести, с большим добрым сердцем, трудолюбивого, общительного и доброжелательного.

— У него было много друзей и знакомых. Он всегда был готов прийти на помощь. По характеру неконфликтный, в любой компании он быстро находил общий язык. Выражаем самые искренние соболезнования сестре, дочери, всем родным и близким Алексея Ильича, — заявили в администрации Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.