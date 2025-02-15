Глава Ростовской области приостановил приватизацию 25% акций ФК «Ростов»

— Это привело бы к утрате контроля области над футбольным клубом. В моем понимании, если частный инвестор владеет клубом, мажоритарным пакетом, то он должен нести все финансовые расходы, связанные с его содержанием, а мы должны с вами получать удовольствие как болельщики от того, что клуб завоевывает первые места. Либо же — это собственность региона. В этом случае область берет на себя расходы, связанные с содержанием клуба, — прокомментировал глава Ростовской области.