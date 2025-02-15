Глава Ростовской области приостановил приватизацию 25% акций ФК «Ростов»

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что приостановил приватизацию 25% акций ФК «Ростов». Об этом он рассказал во время встречи с руководителями СМИ 15 февраля.
— Это привело бы к утрате контроля области над футбольным клубом. В моем понимании, если частный инвестор владеет клубом, мажоритарным пакетом, то он должен нести все финансовые расходы, связанные с его содержанием, а мы должны с вами получать удовольствие как болельщики от того, что клуб завоевывает первые места. Либо же — это собственность региона. В этом случае область берет на себя расходы, связанные с содержанием клуба, — прокомментировал глава Ростовской области.
Врио губернатора отметил, что каждый год на содержание донского клуба из бюджета региона выделяют порядка 750 млн рублей. Ведется работа со спонсорами, социально ответственным бизнесом.
— Пока я не понимаю, как клуб может попасть в частные руки при том, что область несет на себе финансовую нагрузку. Однако я разбираюсь в этом. Мы примем правильное решение, которое учитывает интересы и клуба, и болельщиков, и области.