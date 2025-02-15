Без вести пропала 16-летняя девочка из Иглино

Как сообщают активисты, 15 февраля школьница ушла из дома и все еще не вернулась обратно. У школьницы рост 170 сантиметров, у нее среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. Она была одета белую куртку, рубашку в бело-голубую клетку, голубые джинсы и бело-зеленые кроссовки.