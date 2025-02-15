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Ростовская область может стать центром большого макрорегиона

Юрий Слюсарь объяснил, почему Ростовская область может стать центром макрорегиона.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область может стать центром большого макрорегиона. Таким мнением поделился врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона считает, что через область будут идти грузовые потоки не только в Краснодар и Северный Кавказ, но и в ДНР, ЛНР, Крым.

— Ростовская область — регион с большим потенциалом. Планы развития соседей нужно учитывать при планировании развития нашей инфраструктуры.

Юрий Слюсарь также отметил, что сейчас Ростовская агломерация движется к созданию единого пространства, которое объединит Батайск, Азов, Аксайский и Мясниковский район, в перспективе — Новочеркасск.