Ростовская область может стать центром большого макрорегиона. Таким мнением поделился врио губернатора Юрий Слюсарь.
Глава региона считает, что через область будут идти грузовые потоки не только в Краснодар и Северный Кавказ, но и в ДНР, ЛНР, Крым.
— Ростовская область — регион с большим потенциалом. Планы развития соседей нужно учитывать при планировании развития нашей инфраструктуры.
Юрий Слюсарь также отметил, что сейчас Ростовская агломерация движется к созданию единого пространства, которое объединит Батайск, Азов, Аксайский и Мясниковский район, в перспективе — Новочеркасск.