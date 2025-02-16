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Что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля на почин весны

Узнали запреты и приметы на 16 февраля, когда отмечают день Симеона и Анны.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь на следующий день после Сретения Господня, 16 февраля, вспоминает святых Симеона и Анны. В народе отмечают день Симеона и Анны. Однако есть еще одно название — Починки, или почин весны.

Что нельзя делать 16 февраля.

Не рекомендуется давать деньги в долг. Предки считали, что это может обернуться финансовыми трудностями. Запрещено долго спать, бездельничать. Не следует носить черную одежду. Подобное может спровоцировать несчастья и беды.

Что можно делать 16 февраля.

По традиции, в указанный день ходят в церковь и молятся святым, которые являются покровителями детей. День подходит для проведения генеральной уборки, бытовых дел.

Согласно приметам, появившийся в ночное время иней на деревьях указывает о скором похолодании. О жарком лете предвещают коты, которые долго спят. В том случае, если шумят воробьи, то ждали ранней весны.

Тем временем синоптик Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными».

Ранее синоптики сказали о резком усилении морозов до −18 в Беларуси 16 февраля.

Кстати, Дарья Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя».