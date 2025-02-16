Календарь на 16 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот неофициальный праздник отмечают в России 16 февраля. Точно неизвестно, кто именно придумал отмечать день исконно русской обуви в конце зимы, однако дата укоренилась. В этот день в детских садах, школах и музеях проходят тематические мероприятия. А еще этот праздник — повод выгулять валенки, которые сегодня вновь вошли в моду. Если, конечно, на улице есть снег.