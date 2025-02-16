Книга носится в воздухе: библиофилы и библиофобы в русской литературе

Эта вера отражена в восторженных и в чем-то наивных рассуждениях книговеров, которые приводит писатель: «Сижу я на вокзале. Поезда мимо меня и паровозы так и шмыгают; гудки гудят, электрические фонари глаза режут; толпа людей туда-сюда мечется, вдали блестят окна фабрик, из их труб пылает зарево; фабрики тоже свистят и гудят. Смотрел я, смотрел — и просто оторопь взяла меня? Ну что было бы, подумал я, если б книг не было? Паровоз — это книга, вокзал — это книга, фонари — книга; вся жизнь переделалась потому, что книга появилась на свет. Мне показалось, что книга в воздухе носится, в уличном шуме слышится: без нее никакой жизни нет и быть не может». Считая это почти религиозное поклонение книге преувеличенным, Рубакин тем не менее подпадает под его обаяние и разделяет это ощущение всепроникающего духовного влияния книги: «Мне особенно врезались в память эти слова: “Ныне книга в воздухе носится”.