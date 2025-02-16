В дом с драконом: самый кассовый китайский мультфильм выйдет в России

Китайский анимационный фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» официально выйдет в России, сообщил «Известиям» источник. Это третий по кассе мультфильм в истории, главный новогодний китайский релиз, который только в домашнем прокате собрал около $1,5 млрд. 14 февраля картина вышла в прокат в США и в ряде других стран, эксперты предрекают, что вскоре мультфильм догонит «Головоломку 2», став самой успешной анимацией в истории.
Россия всё еще ищет подходы к освоению азиатского кино.
«Нэчжа побеждает Царя драконов» — первый фильм, заработавший более $1 млрд на одном рынке. Ранее к этому успеху был близок седьмой эпизод «Звездных войн», заработав в США $936 млн.
Анимационный блокбастер Ян Юя, выпускника медицинского университета, переучившегося на режиссера, вышел в Китае 29 января на праздник Лунного Нового года. Чуть больше чем за две недели, включающих новогодние каникулы, картина заработала у себя на родине больше $1,4 млрд и ставит рекорд за рекордом. Например, это первый не голливудский проект, ставший миллиардером в прокате. 13 февраля показы мультфильма стартовали в Австралии и Новой Зеландии, а 14 февраля прокат начался в США. Триумфальный проект в этом году выйдет и в России, сообщил «Известиям» источник в киноиндустрии.
— «Нэчжа побеждает Царя драконов» официально выйдет в российский кинотеатральный прокат, — рассказал собеседник «Известий». Дата релиза и прокатное название пока обсуждаются.
Мультфильм — сиквел полнометражного анимационного фильма «Нэчжа», вышедшего в 2019 году. «Нэчжа побеждает Царя драконов», вдохновленный романом XVI века «Фэншэнь Яньи», — это фактически ремейк одноименного мультфильма 1979 года, созданного Шанхайской анимационной киностудией.
По сюжету, генеральский сын Нэчжа и его друг, королевич Ао Бин, которые волею неба делят одно тело на двоих, отправляются в новое приключение. В прошлом фильме они едва не погибли, в этот раз опасностей будет еще больше. Чтобы получить артефакт, с помощью которого Ао сможет вернуть собственное тело, герои должны пройти три раунда испытаний, которые им дают высшие божества.
Фильм был полностью снят в Китае. В его создании, по данным CNN Business, приняли участие больше 130 анимационных студий и свыше 4 тыс. человек.
Президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова, комментируя новость, отметила, что рынок кинопроката в России продолжает находиться в переходном состоянии, контента всё еще не хватает. Только в условии тестирования новинок индустрия может составить представление об истинных потребностях аудитории.
— Иностранный контент пользуется в России спросом, но преимущественно западный. К маркетированию азиатского кино всё еще нужно найти подход, установить диалог с заинтересованной аудиторией. Есть успешные кейсы с корейским контентом, например, аниме, эта ниша пользуется спросом. Но в основном пока дистрибьюторы находятся в стадии поиска нужных инструментов. В случае с «Нэчжа» в плюс могут сыграть его зрелищность и международный сарафан, — сказала она «Известиям».
Мультфильму прочат больше $2 млрд.
В интервью китайскому телеканалу CCTV Ян Юй рассказал, что изначально он обращался к международным производственным группам для создания некоторых ключевых сцен, но результаты, по его словам, ожиданий не оправдали. «Конечно, даже студии высшего уровня могут использовать третьесортный персонал для нашего проекта. Потому что после аутсорсинга многие кадры получились не такими, как мы хотели. В итоге мы вернули их обратно», — добавил он.
Всего за 17 дней в китайском прокате мультфильм собрал $1,458 млрд, обеспечив местным кинотеатрам 17% выручки. «Нэчжа побеждает Царя драконов» уже обогнал в списке самых кассовых мультфильмов мира дилогию «Холодное сердце», «Братьев Супер Марио в кино» и занял третье место, и то — если считать анимацией ремейк «Короля льва» ($1,6 млрд). А так впереди только «Головоломка 2» ($1,7 млрд).
При этом местная платформа по продаже билетов Maoyan повысила свой прогноз на окончательные сборы мультфильма в Китае до $2,19 млрд. Если сиквел «Нэчжи» достигнет этой отметки, то обгонит «Звездные войны: Пробуждение силы» и станет пятым самым кассовым полнометражным фильмом в мире, уступив только картинам «Титаник», «Аватар: Путь воды», «Мстители: Финал» и первой части «Аватара».
— Мультфильм уже возглавил мировой чарт кассовых сборов на одном рынке и, как ожидается, будет бороться за первое место в мировом списке кассовых сборов анимационных фильмов. Маленький Нэчжа из китайской мифологии, который ездит на ветровых и огненных колесах, теперь пожимает руки таким мировым иконам кассовых сборов, как Миньоны, Базз Лайтер и Человек-паук, — отмечает китайское издание «Хуаньцю шибао».
Китайцы самостоятельно продвигают фильм на родине.
12 февраля «Нэчжа побеждает Царя драконов» стартовал в Северной Америке в виде специальных показов, полноценно в кинотеатрах США он появился 14 февраля, хотя формально это считается там ограниченным прокатом. По данным «Хуаньцю шибао», предпродажи на «Нэчжу 2» указывают на большой энтузиазм со стороны американских зрителей. Заполняемость на сеансах превышает 90%, а в некоторых кинотеатрах билеты уже невозможно достать. Мультфильм также вышел в прокат еще в нескольких странах, включая регион Океания. Так, в Австралии предпродажи на показы также превзошли ожидания, а некоторые европейцы формируют отдельные группы, чтобы поехать в Грецию, где мультфильм идет в кино. Как пишет издание China Daily, создатели «Нэчжи 2» нацелены захватить как можно больше иностранной аудитории примерно в 40 странах мира. Среди потенциальных рынков страны Европы и Африки, Япония и Таиланд.
В Китае кинозрители объединились, чтобы поддержать фильм и поднять продажи билетов как можно выше. Так, в китайских социальных сетях пользователи призывали друг друга пойти в кино на сиквел «Нэчжи» и посмотреть его несколько раз. Один из популярных хештегов на китайском сайте микроблогов Weibo приравнивает успех фильма в мировых рейтингах к поднятию национального флага республики.
Завоевывать высокие позиции в США и на других западных рынках «Нэчже» будет уже не так просто. Пока что его главный конкурент — только что вышедший блокбастер от Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир», который, впрочем, пока встречает не самый восторженный прием. Эксперты отмечают, что за пределами китайской диаспоры мультфильму будет сложно наладить связь с более широкой международной аудиторией, которая не привыкла к такому контенту. Но и аналитики могут ошибаться. «Известия» будут внимательно следить за судьбой малыша Нэчжи, в том числе в российском прокате. До сих пор самой успешной китайской картиной в нашем прокате остаются третьи «Доспехи Бога», на которые в 2012 году было продано 1,2 млн билетов, а сборы составили почти 300 млн рублей.