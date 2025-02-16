В дом с драконом: самый кассовый китайский мультфильм выйдет в России

Завоевывать высокие позиции в США и на других западных рынках «Нэчже» будет уже не так просто. Пока что его главный конкурент — только что вышедший блокбастер от Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир», который, впрочем, пока встречает не самый восторженный прием. Эксперты отмечают, что за пределами китайской диаспоры мультфильму будет сложно наладить связь с более широкой международной аудиторией, которая не привыкла к такому контенту. Но и аналитики могут ошибаться. «Известия» будут внимательно следить за судьбой малыша Нэчжи, в том числе в российском прокате. До сих пор самой успешной китайской картиной в нашем прокате остаются третьи «Доспехи Бога», на которые в 2012 году было продано 1,2 млн билетов, а сборы составили почти 300 млн рублей.