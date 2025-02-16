Медведев снова проиграл ноунейму и вылетел за шаг до титула в Марселе

Стоит отметить, что Медведев с уверенностью вышел в полуфинал турнира ATP-250, одержав победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счетом 6:3, 6:2. Перед этим российский теннисист сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном, с которым так и не выиграл ни одного титула на турнирах тура.