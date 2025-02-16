Календарь на 17 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник появился сравнительно недавно — в 2015 году, но его корни уходят глубоко в советское прошлое. Студенческие отряды образовались еще в 1959 году, когда более 300 студентов-добровольцев из МГУ имени М. В. Ломоносова во время летних каникул отправились на целину в Казахстан, чтобы не только помочь стране, но и заработать. Сегодня движение студотрядов объединяет десятки тысяч студентов по всей России, позволяя молодежи получать опыт работы, путешествовать и участвовать в масштабных проектах. В этот день все, кто когда-либо был частью этой организации, надевают фирменную бойцовку.