Календарь на 17 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

17 февраля — день, наполненный самыми разными праздниками: от официальных государственных дат до необычных международных торжеств. В этот день в России чествуют студенческие отряды, кадетов и военных специалистов службы горючего. За рубежом отмечают День независимости Косово, День президентов в США и Европейский день кота. Кроме того, 17 февраля — отличный повод для спонтанных добрых дел, мечтаний и даже крабьих гонок. Подробнее обо всем — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 17 февраля.
* ~День российских студенческих отрядов~
Этот праздник появился сравнительно недавно — в 2015 году, но его корни уходят глубоко в советское прошлое. Студенческие отряды образовались еще в 1959 году, когда более 300 студентов-добровольцев из МГУ имени М. В. Ломоносова во время летних каникул отправились на целину в Казахстан, чтобы не только помочь стране, но и заработать. Сегодня движение студотрядов объединяет десятки тысяч студентов по всей России, позволяя молодежи получать опыт работы, путешествовать и участвовать в масштабных проектах. В этот день все, кто когда-либо был частью этой организации, надевают фирменную бойцовку.
* ~День кадета в России~
* ~День службы горючего Вооруженных сил России~
* ~День спонтанного проявления доброты~
* ~Всемирный день человеческого духа~
Какие праздники отмечаются 17 февраля в других странах.
* День независимости в Косово. 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость от Сербии, что стало кульминацией многолетнего конфликта и переговоров о статусе края. Это решение поддержали ряд западных стран, но Сербия и ее союзники пытались его оспорить. Тем не менее, эта дата ежегодно отмечается как День независимости, сопровождаясь различными торжественными мероприятиями и празднованиями.
* День наследия в Канаде. В третий понедельник февраля в Канаде отмечается День наследия. В 2025 году он выпадает на 17 февраля. Этот праздник посвящен сохранению и чествованию культурного наследия страны. В разных провинциях Канады проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности об истории и традициях государства.
* День президентов в США. В США в третий понедельник февраля праздную День президентов. Первоначально он был приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона, но со временем жители страны начали чествовать всех президентов. В этот день проводятся различные мероприятия, а для некоторых американцев это дополнительный выходной.
* Европейский день кота. Любители кошек могут порадоваться — 17 февраля официально считается Европейским днем кота. Эту традицию в 1990 году инициировала итальянская журналистка Клаудиа Ангелетти: она предложила читателям журнала Tuttogatto выбрать дату для празднования Дня кота в Италии. В праздник принято баловать своих пушистых питомцев особыми угощениями и проводить с ними больше времени.
* День чемпионата крабьих гонок. Этот необычный праздник отмечается в некоторых прибрежных районах — странах Карибского бассейна и Тихоокеанского региона — где устраиваются забавные соревнования по бегу крабов. Такие мероприятия привлекают туристов и поднимают настроение местным жителям.
* День построения воздушных замков. Этот день символизирует мечты и воображение. Это прекрасный повод задуматься о своих желаниях, целях и смелых идеях, которые могут изменить жизнь к лучшему.
* День капусты. В ряде стран 17 февраля отмечается День капусты, символизируя при этом один из самых распространенных овощей в мире. В этот день проходят ярмарки, готовят блюда с капустой и обсуждаются ее полезные свойства.
Церковные праздники 17 февраля.
Ранее, 15 февраля, православные христиане отмечали Сретение Господне — один из двенадцати великих церковных праздников, установленный в честь принесения Богородицей младенца Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после Его рождения. Слово «Сретение» означает «встреча» и символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, человечества с Богом.
17 февраля православная церковь чтит память нескольких святых:
* Преподобного Исидора Пелусиотского — египетского монаха, жившего в V веке. Он был известен как выдающийся богослов и аскет, посвятивший свою жизнь изучению Писания и духовному наставничеству. Исидор оставил после себя множество писем, в которых давал советы по христианской жизни и учил праведности.
* Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского — великого князя Владимирского, основавшего Нижний Новгород правителя. Он сыграл важную роль в укреплении северо-восточной Руси, но погиб в 1238 году в битве с монголами при Сити. Церковь чтит его как святого за благочестивую жизнь и верность православной вере.
* Преподобного Кирилла Новоезерского — основателя Новоезерского монастыря на берегу Нового озера в XVI веке. Он запомнился глубокой духовной мудростью, самоотверженным подвижничеством и неустанным молитвенным трудом. Кирилл жил в строгом уединении, а его монастырь со временем стал важным центром православной духовности.
Народные приметы 17 февраля.
В народе 17 февраля называли Никола Студеный. Этот день считался особенно морозным, и по нему судили о грядущей погоде:
* Если в этот день много инея — к солнечной и теплой весне.
* Если вьюга — зима задержится надолго.
* Ясное небо — к урожаю.
Какие исторические события произошли 17 февраля.
* 1600 год — сожжение Джордано Бруно, философа и астронома, в Риме за его убеждения о бесконечности Вселенной.
* 1852 год — открытие Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге — первого в России публичного музея.
* 1864 год — первое успешное боевое применение подводной лодки «Ханли» во время Гражданской войны в США.
* 1880 год — в Санкт-Петербурге произошел взрыв в Зимнем дворце, организованный членом «Народной воли» Степаном Халтуриным. Это было пятое покушение на императора Александра II, однако он не пострадал.
* 1947 год — радиостанция «Голос Америки» начала свое вещание на Советский Союз, предоставляя альтернативную информацию для советских граждан.
* 1982 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли, ставший значимым событием в советском кинематографе.
* 1993 год — постановлением правительства России учредили Российское акционерное общество «Газпром», ныне известное как ПАО «Газпром».
* 2008 год — парламент Косово провозгласил независимость от Сербии.
Дни рождения и юбилеи 17 февраля.
* 1827 год — родился Иван Трутнев (умер в 1912-м), русский художник, педагог и мастер жанровой живописи.
* 1901 год — родилась Агния Барто (умерла в 1981-м), советская писательница, известная своими стихами для детей, киносценарист и радиоведущая.
* 1904 год — Алексей Косыгин (умер в 1980-м), советский государственный деятель, председатель Совета Министров СССР.
Кто отмечает день рождения.
* 62 год исполняется Майклу Джордану, легендарному баскетболисту, который шесть раз становился чемпионом НБА.
* 60 лет — Майклу Бэю, режиссеру зрелищных боевиков, в числе которых «Трансформеры» и «Плохие парни».
* 44 года — Джозефу Гордону-Левитту, актеру и режиссеру, известному по ролям в культовых фильмах («Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды»).
* 44 года — Пэрис Хилтон, актрисе, певице и одной из самых известных светских персон мира.
* 34 года — Эду Ширану, певцу и композитору, завоевавшему мировую популярность своими лирическими хитами.
* 27 лет — Моргенштерну, рэп-исполнителю и блогеру, который стал одной из самых обсуждаемых фигур в российской музыке.