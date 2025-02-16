Дворянка, нимфетка и экономка. Любимые женщины Иосифа Сталина

Вождь был женат дважды. Каждая супруга оставила свой след в сердце Сталина, что в дальнейшем отразилось не только на жизни самого лидера СССР, но и на жизни всей страны. Кроме того, ему приписывали многочисленные романы с другими женщинами.
Дворянка Като Сванидзе.
Первой любовью «отца народов» была Екатерина (Като) Сванидзе. Её брат Александр учился вместе со Сталиным в Тифлисской семинарии. В 1906 году революционеру Кобе (партийный псевдоним Сталина), которого разыскивала полиция, нужно было «залечь на дно». В этом ему помог старый друг Александр Сванидзе, пригласивший будущего вождя в свой дом.
Здесь он познакомился с 20-летней Като. Она имела дворянское происхождение, но на тот момент это не помешало большевику Сталину влюбиться в девушку. В июле 1906 года молодожёны обвенчались в церкви. В марте 1907 года у пары появился сын Яков, который, в отличие от других детей Сталина, на протяжении всей жизни носил фамилию Джугашвили.
Но счастье молодых продлилось недолго. Жандармам удалось разыскать Сталина, он был приговорён к тюремному заключению. Поэтому первые месяцы Като воспитывала сына в одиночку. К тому же её здоровье оставляло желать лучшего. В декабре 1907 года Като Сванидзе скончалась от кишечного кровотечения.
Смерть супруги стала настоящим ударом для будущего вождя. Руководство бакинской тюрьмы позволило ему побывать на похоронах Като. По некоторым сведениям, рыдающий Сталин прыгнул в яму вслед за гробом. Это наглядно показывает, насколько «отец народов» любил свою первую жену. Малолетний Яков Джугашвили остался на попечении бабушки со стороны матери, которая и воспитала его.
Матрёна Кузакова.
В 1911 году в Сольвычегодске Сталин находился в ссылке. В этот период он квартировался у местной жительницы Матрёны Кузаковой. Овдовевшая женщина остро нуждалась в мужском плече, и квартирант Сталин пришёлся как раз кстати — и не только в быту.
В 1912 году Матрёна родила сына Константина. Отчество мальчику дали Степанович, в честь погибшего двумя годами ранее мужа Кузаковой.
Дальнейшая судьба Матрёны Кузаковой доподлинно не известна. Скорее всего, по окончании ссылки Сталин покинул Сольвычегодск, оставив её с сыном. Константин Кузаков в 1996 году в интервью «Аргументам и фактам» сообщил, что он с детства знал о том, кем был его отец. Но иных подтверждений тому, что он действительно был сыном Сталина, нет.
Лида Перелыгина.
Ещё одной каторжной любовью вождя была Лида Перелыгина. С 1914-го по 1916 год Сталин отбывал наказание в Туруханском крае. В этот период он сожительствовал с Лидой Перелыгиной, предположительно, не достигшей совершеннолетия. Она родила Сталину сына Александра.
Факт совместного проживания с несовершеннолетней насторожил местных полицейских, которые согласились не задерживать будущего вождя под честное слово о женитьбе по достижении Перелыгиной брачного возраста. Но в 1916 году, когда ссылка была закончена, Сталин покинул эти края, оставив Лиду с сыном.
Сведения о сожительстве Сталина с несовершеннолетней начали всплывать при Хрущёве, который стремился любыми способами очернить своего предшественника. А соблазнение малолетней девочки достаточно хорошо вписывалось в негативный образ вождя, создававшийся Хрущёвым. Но утверждать о достоверности этих данных нельзя, поскольку им нет веских подтверждений.
Надежда Аллилуева.
Второй законной женой Сталина была Надежда Аллилуева. В данном случае история их знакомства во многом схожа с первым браком вождя. Сталин в 1917 году квартировался у своего соратника Сергея Аллилуева. В этот раз будущий вождь вновь приметил родственницу своего товарища, но уже не сестру, а дочь. На тот момент Надежде было всего 16 лет, будущий вождь был старше на 22 года. В 1919 году Сталин и Аллилуева поженились.
В браке они прожили 13 лет. За этот период у них родились сын Василий и дочь Светлана. Но отношения между супругами складывались не лучшим образом. По воспоминаниям очевидцев, Сталин и Аллилуева по разным причинам постоянно ругались. Кроме того, Надежда Аллилуева страдала от постоянных мигреней и болей в желудке, которые порой были невыносимы.
В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева была найдена мёртвой. Согласно официальной версии, она совершила суицид, выстрелив себе в сердце из пистолета «Вальтер». Причины такого её поступка доподлинно не известны. Но случившееся поразило Сталина и, как в случае со смертью Като Сванидзе, стало вторым сильным потрясением.
После похорон Надежды председатель Совмина СССР Вячеслав Молотов вспоминал: «Я никогда не видел Сталина плачущим. А тут, у гроба Аллилуевой, вижу, как у него слёзы покатились».
Валентина Истомина.
Последней женщиной вождя стала Валентина Истомина, которая была принята в качестве экономки. Она сумела создать Сталину ощущение домашнего уюта. Она искренне любила «отца народов» и была предана ему.
Днём Истомина подавала ему еду, а ночью посещала спальню вождя. Факт наличия связи между Сталиным и Истоминой подтверждали дочь «отца народов» Светлана Аллилуева и соратник вождя Вячеслав Молотов. По воспоминаниям очевидцев, в день похорон Сталина Истомина рыдала возле тела человека, с которым она была постоянно рядом.
Последовавшие репрессии Хрущёва в отношении сподвижников «отца народов» не коснулись Истоминой. Она прожила достаточно спокойную жизнь и скончалась в 1994 году.