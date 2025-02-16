Дворянка, нимфетка и экономка. Любимые женщины Иосифа Сталина

Второй законной женой Сталина была Надежда Аллилуева. В данном случае история их знакомства во многом схожа с первым браком вождя. Сталин в 1917 году квартировался у своего соратника Сергея Аллилуева. В этот раз будущий вождь вновь приметил родственницу своего товарища, но уже не сестру, а дочь. На тот момент Надежде было всего 16 лет, будущий вождь был старше на 22 года. В 1919 году Сталин и Аллилуева поженились.