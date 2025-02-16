Анна Седокова впервые дала концерт после смерти Яниса Тиммы

«Что вам могу сказать? Только что закончился концерт, и я хочу вам сказать огромное спасибо. Это было суперсложно, супернепонятно, суперпереживательно, но спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю», — отметила она в видео, опубликованном в социальной сети Instagram*.