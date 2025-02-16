Анна Седокова впервые дала концерт после смерти Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова впервые дала концерт после смерти своего бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.
Как стало известно, знаменитость выступила 14 февраля в Казахстане.
«Что вам могу сказать? Только что закончился концерт, и я хочу вам сказать огромное спасибо. Это было суперсложно, супернепонятно, суперпереживательно, но спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю», — отметила она в видео, опубликованном в социальной сети Instagram*.
Напомним, 17 декабря в Москве в одной из пятиэтажек обнаружили тело Тиммы. Рядом с телом мужчины лежал мобильный телефон, на заставке которого была надпись: «Позвоните Ане». Спортсмену было 32 года. С 2020 года он состоял в браке с певицей Анной Седаковой, недавно пара развелась.
Ранее сообщалось, что силовики проведут дополнительную проверку по факту смерти Яниса Тиммы.
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