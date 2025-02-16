В Ростовской области изучают предложение по внедрению «струнного транспорта»

В Ростовской области начали изучать предложение по внедрению в регионе «струнного транспорта». Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.
— Таким образом транспортные задачи могут быть решены без использования наземной части, — пояснил врио губернатора.
Он предположил, что на таком транспорте можно добраться, например, до железнодорожного вокзала, нового аэропорта и других объектов.
Отметим, основа струнной транспортной системы — струнная эстакада. Специальный рельс располагается на опорах, которые поднимают движение на достаточную высоту. По эстакаде движутся транспортные модули.
Напомним, ранее Юрий Слюсарь рассказал, что для разработки проекта ростовского трамвая привлекли московских специалистов.