Не жара и не ураганы. Климатолог назвал главную опасность глобального потепления для России

Напомним, зона многолетней мерзлоты занимает больше половины территории России. Раньше её называли вечной, но климатологи подчёркивают, что она далеко не вечна и в последние десятилетия это особенно отчётливо видно. Самый мощный слой мерзлоты расположен в Сибири, там её глубина достигает примерно полутора километров. Как правило, тонкий верхний слой почвы в этой зоне летом оттаивает, зимой снова замерзает, а на определённой глубине начинается уже тот слой, который не «размораживается» вот уже миллионы лет. К примеру, сибирская мерзлота, по оценкам, образовалась в эпоху плейстоцена, которая началась более двух с половиной миллионов лет назад.