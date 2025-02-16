Сборная Финляндии в овертайме победила Швецию на Турнире четырёх наций

В основное время у шведов отличились Мика Зибанежад (9-я минута), Расмус Далин (26) и Эрик Карлссон (31). Финны ответили голами Антона Лунделла (11), Микко Рантанена (20), Александра Баркова (38) и Микаэля Гранлунда, забившего на 2-й минуте овертайма.
Финны одержали первую победу на турнире. Шведы во второй раз подряд уступили вне основного времени. Наряду со сборной Канады команды набрали по два очка. Лидируют американцы с тремя очками, в ночь на 16 февраля они встретятся с канадцами.
Напомним, в стартовом матче на турнире сборная Финляндии потерпела разгромное поражение от США. В составе американской команды по дублю оформили братья Брэди и Мэттью Ткачуки.