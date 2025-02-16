WADA призвало не сопоставлять дела теннисиста Синнера и фигуристки Валиевой

А в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву, завоевавшую золото на Олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях, на четыре года. Кроме того, были аннулированы результаты с 25 декабря 2021 года. Теперь WADA требует с Валиевой возмещения в размере 870 тысяч за несостоявшуюся апелляцию.