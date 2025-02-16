WADA призвало не сопоставлять дела теннисиста Синнера и фигуристки Валиевой

«Для понимания важно ознакомиться с решениями по каждой ситуации», — приводит комментарий WADA РИА «Новости».
Синнеру назначили трёхмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Период дисквалификации продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года, за исключением четырёх дней, которые он уже отбывал во время временного отстранения. Он сможет возобновить тренировки с 13 апреля 2025 года. WADA также отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
А в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву, завоевавшую золото на Олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях, на четыре года. Кроме того, были аннулированы результаты с 25 декабря 2021 года. Теперь WADA требует с Валиевой возмещения в размере 870 тысяч за несостоявшуюся апелляцию.