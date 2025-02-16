СМИ: участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале

Как утверждается, боец вместе со своими сослуживцами хотел исполнить композицию «Нам нужна одна победа», но Хомчик выступила категорически против, заявив, что на фестивале нет места для песен про войну.
«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — рассказал офицер.
Комментария самой Хомчик телеканал не приводит.
Галина Хомчик состоит в жюри Грушинского фестиваля с 1989 года. Также была участницей жюри многих других фестивалей авторской песни. Она также работала в разное время на телевидении, радио, выступала с сольными программами.