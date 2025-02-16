Программа школьного образования изменится в Хабаровском крае с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах вступят в силу изменения в образовательных программах, направленные на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на учеников. Эти нововведения затронут и школы Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.