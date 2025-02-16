Программа школьного образования изменится в Хабаровском крае с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах вступят в силу изменения в образовательных программах, направленные на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на учеников. Эти нововведения затронут и школы Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ученикам обещают снизить нагрузку — количество проверочных работ ограничат 10% от общего времени обучения. Также обновят перечень тем, проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ.
«В 6−7-х классах уберут обществознание, оставив его только для 9-классников. Истории, наоборот, станет больше — на этот предмет выделят 3 часа в неделю, включая курс по истории родного края», — рассказали в министерстве образования и науки края.
Школам дадут больше свободы: они смогут сами решать, когда проводить оценочные работы и как распределять резервные часы.