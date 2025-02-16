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Сафонов в пятый раз в сезоне оставил ворота ПСЖ без пропущенных голов

Французский «Пари Сен-Жермен» победил «Тулузу» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Источник: Life.ru

Итог встречи — 1:0 в пользу ПСЖ. Единственным мячом отметился Фабиан Руис на 52-й минуте. Это пятая встреча для Сафонова, в которой он не пропустил ни одного мяча. Всего россиянин отыграл в десятом матча за парижан.

ПСЖ набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. У «Тулузы» 27 очков, команда идёт на десятом месте.

Напомним, также ПСЖ пробился в стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов, где в первой игре уверенно расправился с «Брестом». Гостевой для парижан матч завершился их уверенной победой 3:0.