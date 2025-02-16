Сафонов в пятый раз в сезоне оставил ворота ПСЖ без пропущенных голов

Итог встречи — 1:0 в пользу ПСЖ. Единственным мячом отметился Фабиан Руис на 52-й минуте. Это пятая встреча для Сафонова, в которой он не пропустил ни одного мяча. Всего россиянин отыграл в десятом матча за парижан.