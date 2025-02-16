Гендельман: 73 живых и погибших израильских заложника удерживаются в Газе

Более 70 заложников — живых и погибших — продолжают удерживать в секторе Газа палестинские группировки, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника — живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них», — отметил Гендельман в Telegram-канале.
Он также проинформировал, что в рамках первого этапа соглашения были освобождены 19 заложников, из которых 14 гражданских и пять военнослужащих-женщин.
«Ожидается возвращение в Израиль еще 14 заложников», — подытожил Гендельман.
Напомним, в субботу из палестинского плена освободили гражданина России и Израиля Александра Труфанова и еще двух израильских заложников.
Палестинская радикальная организация «Исламский джихад» заявила, что Труфанова решили освободить в рамках соглашения с Израилем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва приветствует освобождение Труфанова и выражает признательность ХАМАС за это решение.