Минздрав РФ изменит порядок проведения медосмотра на опьянение

Также пересмотрен список ключевых групп наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому анализу, с учетом изменений в структуре наркопотребления в стране. Помимо этого, документ детализирует порядок получения информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования, а также определяет основания для вынесения заключения об отказе от его прохождения.