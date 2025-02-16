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Минздрав РФ изменит порядок проведения медосмотра на опьянение

Речь идет о любом опьянении, включая алкогольное, наркотическое или токсическое.

Источник: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, направленный на обновление правил проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что документ охватывает все виды опьянения, включая алкогольное, наркотическое и токсическое.

Проектом предусмотрено уточнение порядка освидетельствования и вынесения заключений, особенно в случаях оказания экстренной медицинской помощи, например, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Также пересмотрен список ключевых групп наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому анализу, с учетом изменений в структуре наркопотребления в стране. Помимо этого, документ детализирует порядок получения информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования, а также определяет основания для вынесения заключения об отказе от его прохождения.

Ранее сообщалось, как в Чите депутат местной гордумы стал фигурантом уголовного дела о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.