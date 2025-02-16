В Москве прошла церемония вручения «Евразийской философской премии — 2025»

Ранее стало известно, что организаторы Всероссийской муниципальной премии «Служение» завершили приём заявок, в этом году их было 41 313 — как индивидуальных, так и командных. При этом количество заявок выросло более чем в два раза. Напомним, что премия «Служение» была учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается представителям муниципального сообщества.