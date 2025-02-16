Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Проект учитывает методы оценки различных типов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического. В проекте подробно изложены этапы освидетельствования и формулировки результатов, особенно в случаях ДТП. Изменения также коснулись списка наркотиков и психотропных веществ, требующих химико-токсикологического анализа.