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Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Минздрав меняет правила медосвидетельствования на предмет опьянения. Ведомство предлагает обновить процедуру, список запрещённых веществ и основания для отказа от проверки. Документ доступен на сайте проектов нормативных актов.

Источник: Life.ru

Проект учитывает методы оценки различных типов опьянения: алкогольного, наркотического и токсического. В проекте подробно изложены этапы освидетельствования и формулировки результатов, особенно в случаях ДТП. Изменения также коснулись списка наркотиков и психотропных веществ, требующих химико-токсикологического анализа.

Кроме того, проект уточняет процесс получения согласия на освидетельствование и определяет причины для отказа.

Ранее в России предложили использовать результаты диспансеризаций при выдаче справок для водителей. Цель — сэкономить время на получение справки.