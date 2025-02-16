НТВ: бойцу СВО не разрешили спеть песню на Грушинском фестивале

Как рассказал сам Царёв, прибывших на сцену участников встретила Хомчик и поинтересовалась причиной их прихода, указав, что они не заявлены в конкурсной программе. Боец вместе с другими военнослужащими планировал исполнить композицию «Нам нужна одна победа», однако организатор посчитала, что песни на военную тематику не соответствуют концепции фестиваля.