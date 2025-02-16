НТВ: бойцу СВО не разрешили спеть песню на Грушинском фестивале

По информации телеканала НТВ, постоянный член жюри Грушинского фестиваля, певица Галина Хомчик, отказалась предоставить бойцу СВО Виталию Царёву возможность выступить с песней.
Как рассказал сам Царёв, прибывших на сцену участников встретила Хомчик и поинтересовалась причиной их прихода, указав, что они не заявлены в конкурсной программе. Боец вместе с другими военнослужащими планировал исполнить композицию «Нам нужна одна победа», однако организатор посчитала, что песни на военную тематику не соответствуют концепции фестиваля.
Царёв выразил недоумение таким решением, отметив, что фестиваль посвящён любви, а любовь к Родине является её важной частью.
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