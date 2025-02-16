В СПбГУ увековечили имена Ленина, Путина и Медведева на почётной доске

Ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил, что университет гордится своими выдающимися выпускниками. Он рассказал, что в Петровском зале здания Ленин сдавал экзамены, а в так называемом «Путинском флигеле» Владимир Путин работал, будучи сотрудником университета.
В СПбГУ увековечили имена трёх именитых выпускников. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что университет, как и крупные музеи, является частью культурного наследия, связывающего прошлое, настоящее и будущее.
Ранее глава государства Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Известно, что награда была вручена за большой вклад в подготовку кадров для науки.