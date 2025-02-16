В СПбГУ увековечили имена Ленина, Путина и Медведева на почётной доске

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) увековечили имена трёх выпускников, которые стали главами государства: Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Все они окончили юридический факультет вуза. Мемориальная доска с их именами установлена в легендарном коридоре здания Двенадцати коллегий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».